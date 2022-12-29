Üsküdar'da okul önlerinde polisten sıkı denetim

Üsküdar'da polis ekipleri ilçede bulunan okulların önünde güvenlik önlemi alarak denetim gerçekleştirdi. Denetim çerçevesinde şüpheli şahıs ve araçlar durdurularak kontrol edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince Üsküdar'da bulunan okulların çevresinde denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimde polisler, okul çevresinden geçen şüpheli araç ve şahısları durdurdu. Şüpheli görülen şahısların genel bilgi taramasının yapılmasının ardından araçları arandı. Mobil Okul Timlerinin gerçekleştirdiği denetime, Asayiş ekipleri de destek verdi. İl ve ilçe genelinde yapılacak denetimlerin ay boyunca devam edeceği öğrenildi.