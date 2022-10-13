Üsküdar'da ölüm sergisi

Üsküdar Belediyesi, tütüne karşı farkındalık oluşturmak için Üsküdar Meydanı'nda “Tütünü bırak, geleceğe bak” adlı bir sergi düzenledi. Sigara kullanımına bağlı olarak hayatını kaybeden 350 kişinin kişisel eşyalarının yer aldığı sergide konuşan Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak, "Çok sinsi taktiklerle yürüyen bir örgüt var karşımızda ve üstelik bu örgütün milyarlarca dolar bütçelerle hareket ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla biz ülkemizde her yıl 120 bini aşkın insanımızı bu örgüte kaptırmak istemiyoruz” dedi.

Üsküdar Belediyesi tarafından sigara kullanımının zararlarına ve tütüne karşı çocukların yaşam hakkına farkındalık oluşturmak için Üsküdar Meydanı'nda “Tütünü bırak, geleceğe bak” adlı sergi düzenlendi. Sergide sigara kullanımına bağlı olarak hayatını kaybeden 350 kişinin en sevdiği kişisel eşyaları yer aldı. Çocukları Tütün Salgını ve Zararlarından Koruma İnisiyatifi ve tütün endüstrisi karşıtı gençler koordinesinde düzenlenen sergiye Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak, TBMM Sağlık, Aile ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Vekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve halk sağlığı alanında çalışan bilim adamları, milli sporcular, STK temsilcisi gençler katıldı.

“Çok sinsi taktiklerle yürüyen bir örgüt var karşımızda”

Sergide açıklamalarda bulunan Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak, “Bir suç örgütü olduğuna, organize bir suç örgütü olduğuna inandığım tütün endüstrisinin bizlere mal ettiği ölümlerden konuşmak, onlara dikkat çekmek, buradaki 350 hayatı anmak ve hatırlamak için bir araya geldik. Tabii halk sağlıkçıları olarak biz kendi aramızda bu konuları çok konuşsak da kamuoyunun farkındalığını yükseltmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü çok sinsi bir örgüt, çok sinsi taktiklerle yürüyen bir örgüt var karşımızda ve üstelik bu örgütün milyarlarca dolar bütçelerle hareket ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla biz ülkemizde her yıl 120 bini aşkın insanımızı bu örgüte kaptırmak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Ne yazık ki bu alışkanlığın pençesinde her gün binlerce insanımız hayatını kaybediyor"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise, “Üsküdar Meydanı'nda çok anlamlı bir etkinliği gerçekleştiriyoruz. Hem Üsküdar Belediyemiz hem Çocukları Tütün Salgını ve Zararlarından Koruma İnisiyatifi ile Milletvekilimiz Tuba Durgut hanımefendinin organizasyonunda ve sigara, tütün, alkolle mücadele konusunda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörümüz var, Prof. Dr. Cevdet Erdöl hocamız bu işin mimarı kahramanıdır kendisi. Sigarayla ilgili bu mücadele dünyada devam ediyor. Dünyada özellikle çocukları, genç yaşta bu alışkanlıktan koruma adına bir mücadele var. Ama bunun aksi bir mücadele de var. Büyük holdingler, şirketler, bu sigara üreticileri, fabrikalarda tersine bir mücadele var. Ama ne yazık ki her geçen gün bu salgının, bu alışkanlığın pençesinde her gün binlerce insanımız hayatını kaybediyor. Bu sigara illeti kesinlikle bir gencin, bir insanın sağlığını tabii ki etkiliyor ama toplum olarak, devlet olarak, millet olarak geleceğimizi de heba ediyor” dedi.