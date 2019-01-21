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Üsküdar'da otomobil bariyerlere çarptı; 1 yaralı

Üsküdar’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Üsküdar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Bariyerlere çarparak yan yatan otomobil yaklaşık 5 metre sonra dururken, araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesi çıkartıldı.


Kaza, saat 01:00 sıralarında Şile Otoyolu Altunizade Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şile Otoyolu Üsküdar istikameti Altunizade Tüneli girişine yaklaşık 200 metre kala 34 BGL plakalı otomobil sürücüsü Esra S., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatıp sürüklenen otomobil,yaklaşık 5 metre sonra durabildi. Kazayı görev vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkarmak için olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Esra Savuran, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkartıldı. Sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası bariyerlere saplanan otomobilde maddi hasar meydana gelirken, otomobil olay yerine çağrılan çekici yardımıyla kaldırılarak otoparka çekildi.


Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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