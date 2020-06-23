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Üsküdar'da sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, otomobiller kaldırıma çıkarak ilerledi

Üsküdar’da yoğun yağış nedeniyle bazı yollar adeta göle döndü.

Üsküdar'da yoğun yağış nedeniyle bazı yollar adeta göle döndü. Bazı otomobil sürücüleri de yolda gidebilmek için kaldırıma çıkarak ilerledi.


İstanbul'da beklenen sağanak yağış bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladı. Üsküdar'da da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yolların adeta göle döndüğü görüldü. Suyun sel gibi aktığı Rasathane Caddesinde otomobiller ilerlemekte zorlandı. Kimi sürücüler suda yavaşça ilerlerken kimisi de aracıyla kaldırıma çıkarak ilerledi.

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