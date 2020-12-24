Üsküdar'da saldırgan şahıs, iki kadını bıçakladı

Üsküdar'da yabancı uyruklu iki kadın, tartıştıkları bir erkek şahıs tarafından bıçaklanarak yaralandı. Erkek şahıs olayın yaşandığı evden kaçarken yaralı kadınlar sokağa çıkarak vatandaştan yardım istedi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay Üsküdar Ünalan Mahallesinde saat 12.15 sıralarında yaşandı. İddiaya göre aynı evde yaşayan yabancı uyruklu iki kadın şahıs ile bir erkek şahıs arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada erkek şahıs, tartıştığı kadınları bıçaklayarak yaraladı. Saldırgan şahıs evden hızla kaçtı. Yaralı kadınlar da sokağa çıkarak çevredekilerden yardım istedi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken durumlarının hafif olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.