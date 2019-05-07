İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üsküdar'da şehit ve gazi aileleri iftarda bir araya geldi

Üsküdar Belediyesinin düzenlediği iftar yemeğinde şehit ve gazi aileleri bir araya geldi.

Başkan Hilmi Türkmen iftarını Üsküdarlılarla birlikte açtı.


Üsküdar Belediyesi tarafından şehit ve gazi aileleri ve yakınları için iftar yemeği düzenledi. Mehmet Çakır Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar yemeği programına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve birçok şehit ve gazi ailesi ile yakınları katılarak bir araya geldi. Yaklaşık bin 200 kişinin katıldığı programda iftar öncesi Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Daha sonra akşam ezanının okunmasıyla hep birlikte oruçlar açıldı.


Yapılan iftarın ardından konuşma yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “İnşallah Ramazanı sağlık sıhhat içerisinde tamamlamayı, Ramazana layık ibadetlerle, hayır hasenatlar ile değerlendirmeyi, sağlık içerisinde bayrama kavuşmayı Cenab-ı Allah cümlemize nasip etsin. Bu güzel şehrimizin sakinleri olarak, bu güzel şehrimizde şehit olmuş aziz şehitlerimizin yakınları olarak, gazilerimiz olarak huzur içerisinde, sükut içerisinde yarınlara daha emin, daha güvenilir bir ortamda devam ediyorsak elbette bu Allah'ın bir lütfu sonrasında da aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin vefakarlığı sayesinde olmuştur” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.