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Üsküdar'da Soner Arıca rüzgarı esti

Ünlü sanatçı Soner Arıca, Üsküdar’da sevenlerine muhteşem bir konser verdi.

Ünlü sanatçı Soner Arıca, Üsküdar'da sevenlerine muhteşem bir konser verdi. Konser sonunda hayranları sanatçıya sevgi gösterisinde bulundu.


Sanatçı Soner Arıca Üsküdar'da unutulmaz konser verdi. Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi'de gerçekleşen konsere yüzlerce Üsküdarlı akın etti. Yaklaşık 2 saat süren konserde Üsküdarlılar unutulmaz bir gece yaşadı. Konsere Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in yanı sıra çok sayıda Üsküdarlı katıldı.


Soner Arıca'ya teşekkür eden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen "Bu güzel Üsküdar akşamında çok özel bir konuğumuzu, çok güzel bir sanatçımızı sizler ile buluşturmak istedik. 90'lı yılların başında başladı. Daha sonra özel televizyonlarla, kliplerle yeni şarkılar ile yeni besteler ile bizim milletimiz tanıştı. O kuşağın önemli isimlerinden Türkiye'ye yayılmış bu güzel isimlerden bir tanesi de sevgili Soner Arıca. Kendisi Karadenizli bir sanatçı ama bütün Türkiye'ye bütün Anadolu'ya hatta yurt dışına sınırlar ötesine yayılmış namı ile sesi ile yakışıklıyla bu güzel sanatçımız bugün Üsküdar'da" dedi.


Sanatçı Soner Arıca kendisine gösterilen sevgiden bahsederek Üsküdarlılara teşekkür etti. Konser öncesi Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Soner Arıca'ya çiçek verdi.

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