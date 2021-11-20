Üsküdar'da sürücüsünün kalp krizi geçirdiği minibüs duvara çarptı

Kaldırıma çıkıp duvara çarpan minibüs bir süre duvara sürtündükten sonra durabildi. Minibüs şoförü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 09.45 sıralarında Üsküdar Kısıklı Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde turistlerin bulunduğu Mercedes markalı 34 BEC 195 plakalı minibüs şoförü Mehmet Şahin, caddede seyir halinde olduğu sırada kalp krizi geçirdi. Şoförün direksiyon başında kalp krizi geçirmesiyle kontrolden çıkan minibüs, kaldırıma çıkıp duvara çarptı. Minibüs duvarda birkaç metre sürtündükten sonra durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fenalaşan sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle panik yaşayan turistler, başka bir minibüse alınarak götürüldü.