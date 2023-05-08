Üsküdar'da tüneli kapatıp asker eğlencesi yapan sürücülere 4 bin 518 TL ceza

Üsküdar'da tünel içerisinde yolu trafiğe kapatıp asker eğlencesi yapan sürücüler yakalandı. 4 sürücüye toplamda 4 bin 518 TL ceza kesildi.

Üsküdar ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde yer alan tünel içerisinde geçtiğimiz günlerde asker konvoyu yaparak yolu trafiğe kapatıp, eğlence yapan şahısların yer aldığı görüntüler sosyal medyada yer aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; görüntülerde yer alan araçların sürücülerinin H.A., K.Y., Y.T. ve Ç.Y. isimli şahıslar olduğu belirlendi.

Sürücü şahıslar Sivil Trafik ekiplerince yakalandı. Şahıslar hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun, grup halinde araç kullanırken diğer araçlara güvenli geçilebilecek açıklığı bırakmamak, kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak, tünel içerisinde duraklamak, film cam, araçların sağından veya banketlerden yararlanmak suretiyle geçmek maddelerinden ötürü toplamda 4 bin 518 TL idari para cezası uygulandı.