Üsküdar'da üniversitenin çatısında yangın

Üsküdar'da bir üniversite binasının restorasyon çalışmaları sırasında çatı kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

Üsküdar'da bir üniversitenin binasında restorasyon çalışmaları sırasında çatı kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, merdiven ile çatıya tırmanarak yangına müdahalede bulundu. Yangın müdahale sonucu kısa sürede söndürüldü.