İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üsküdar'da üniversitenin çatısında yangın

Üsküdar’da bir üniversite binasının restorasyon çalışmaları sırasında çatı kısmında yangın çıktı.

Üsküdar'da bir üniversite binasının restorasyon çalışmaları sırasında çatı kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.


Üsküdar'da bir üniversitenin binasında restorasyon çalışmaları sırasında çatı kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, merdiven ile çatıya tırmanarak yangına müdahalede bulundu. Yangın müdahale sonucu kısa sürede söndürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.