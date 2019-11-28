Üsküdar'da ünlü tenor Hakan Aysev Üsküdarlıları verdiği konserle Türkiye turuna çıkardı

Üsküdar 'da düzenlenen "Nev Nefes" programının konuğu ünlü tenor Hakan Aysev oldu. Ünlü tenor Aysev, İç Anadolu, Ege ve Karadeniz türküleriyle Üsküdarlıları kısa bir Türkiye turuna çıkardı. Öte yandan Üsküdar Belediyesi tarafından hizmete sokulan Nevmekan Sahil'e hayranlığını dile getiren ünlü tenor Aysev," Mekanı gördüğümde inanılmaz etkilendim" dedi.

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen Klarnet üstadı Serkan Çağrı'nın baş aktör olduğu, Nevmekan Sahil'de 'Nev Nefes' temasıyla düzenlenen sohbet ve müzik dolu buluşmaların ikincisine, ünlü opera sanatçısı Hakan Aysev konuk oldu.

Klarnetteki ustalığı ve esprili kişiliğiyle dikkatleri üzerine çeken Serkan Çağrı ve ünlü tenor şarkılarıyla tanınan opera sanatçısı Hakan Aysev katılımcılara klarnetin ve piyanonun buluştuğu, bol sohbetli bir müzik ziyafeti yaşattı.

Söyleyişi ve konser mekanının oldukça güzel olduğunu ifade eden opera sanatçısı Hakan Aysev, "Sevgili Serkan bu mekandan bahsettiğinde maalesef kafamda uyandıramadım. İçeri girip mekanı gördüğümde o kadar etkilendim ki muhteşem bir yer Üsküdar Belediyesi muhteşem bir hizmet yapmış, gençlerin ders çalışabileceği sanat ile iç içe olabileceği bir ortam olmuş. Biz büyük sanatçılarla büyük programlar yaptık bu programda güzel oldu” diye konuştu.

Nev Nefes programının Üsküdar da beğeniyle dinlenildiğini belirten klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, "Bu programı birçok ilçede gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz ayda Üsküdar'da gerçekleştirmiştik. Burada muazzam bir izleyici var mekana söylenecek söz yok, mekan çok güzel bir mekan, ortamında bize ruhumuza kattığı çok şey oluyor. Umuyorum ki ilerleyen programlarda birçok sanatçı arkadaşımız müziğe ve sohbete katılmış olacaklar” diye konuştu.

Piyano ve klarnet eşliğinde icra etikleri, İç Anadolu, Ege ve Karadeniz türküleriyle katılımcıları kısa bir Türkiye turuna çıkaran ikilinin tüm şarkıları, büyük alkış aldı.