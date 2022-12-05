Üsküdar'da vatandaşlara Kayseri'nin meşhur yöresel tatları ikram edildi

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda 8-11 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek Kayseri Tanıtım Günleri'nin lansman programı Üsküdar'da yapıldı. Lansman programında vatandaşlara davul zurna eşliğinde Kayseri mantısı, pastırması ve sucuğu ikram edildi.

“Huzur Şehri Kayseri” sloganıyla İSTKAYDER ve KAYDEF tarafından 8-11 Aralık tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek Kayseri Tanıtım Günleri'nin tanıtım ve duyuru programı Üsküdar Mimar Sinan Meydanı'nda gerçekleştirildi. Tanıtım programına katılan vatandaşlara davul ve zurna eşliğinde Kayseri mantısı, pastırma ve sucuk ikramında bulunuldu. Tanıtım renkli görüntülere sahne oldu.

Programa katılan İbrahim Bahar, “ Tadı güzel, çok güzel bir mantı. Yapandan, edenden Allah razı olsun. Çok memnun olduk, sevindik. Bizim için de bir değişiklik oldu. Teşekkür ediyorum” dedi.

Programa katılan İbrahim Bahar, “Öncelikle Kayseri'nin böyle bir etkinlik düzenlemesi nedeniyle teşekkür ederiz. Gerçekten de mantıkları sucukları fevkalade. Yedik çok şükür güzel. Bu tür etkinliklerin devam etmesini istiyoruz. Yenikapı'da ki programlarına da katılacağız, çok teşekkür ederiz” dedi.