Üsküdar'da vatandaşlardan sevinç kutlamaları

Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinin kesinleşmeyen sonuçlarını kutlamak isteyen vatandaşlar Üsküdar sahiline akın etti. Çok sayıda vatandaş Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları sallayarak sloganlar attı, şarkılar söyledi.

Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinin sonlanmasıyla oyların sayımı devam ediyor. Henüz kesinleşmeyen seçim sonuçlarını kutlamak isteyen çok sayıda vatandaş Üsküdar sahiline akın etti. Sokakta yürüyerek ve araçlarının camlarından çıkarak Türk bayrakları ve AK Parti bayraklarını sallayan vatandaşlar sloganlar attı, şarkılar söyledi. Kimi vatandaşlar da konvoy oluşturarak sloganlar eşliğinde hep birlikte yürüdü.