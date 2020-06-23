Üsküdar'da yağış etkili oldu, yollar göle döndü

İstanbul'da bazı bölgelerde sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Üsküdar'da da yoğun yağış nedeniyle yollar göle döndü, otomobiller yolda ilerlemekte zorlandı.

İstanbul'da beklenen sağanak yağış bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladı. Üsküdar'da da sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı yolların adeta göle döndüğü görüldü. Yolda ilerleyen otomobiller ilerlemekte zorlandı. Sokaktaki vatandaşlar ise şemsiyelerle yürümek zorunda kaldı.