?sk?dar'da Yaprak Sayar r?zgar? esti

?sk?dar Belediyesi taraf?ndan d?zenlenen ?Akustik Muhabbet' program?n?n konu?u caz sanat??s? Yaprak Sayar oldu. Ba?larba?? Kongre ve K?lt?r Merkezi'nde ger?ekle?tirilen etkinlikte sevilen sanat?? Sayar, ?ark?lar?n? m?zikseverlerle birlikte s?yledi.

Sayar ?L?tfen' diyerek ba?lad?

Saat 20.00'da Ba?larba?? Kongre ve K?lt?r Merkezi'nde ba?layan ?Akustik Muhabbet'in konu?u ?nl? caz sanat??s? Yaprak Sayar oldu. ?sk?dar Belediyesi taraf?ndan d?zenlenen programa kat?lan birbirinden ?nl? isimler yetenekleriyle sahnede olurken konuklar keyifli anlar ya??yor. Sesiyle salonu dolduran m?zik severleri b?y?leyen Sayar, uzun s?re alk??land?. Konserine ?L?tfen' isimli par?as?yla ba?layan Sayar, iki saate yak?n sahnede kalarak bir ?ok eseri seslendirdi.

Davul ba??ndaki sanat?? uzun s?re alk??land?

Yaprak Sayar'a sahnede e?lik eden m?zisyenlerden davuldaki Ediz Haf?zo?lu, g?sterdi?i performansla uzun s?re alk?? al?rken Sayar'?n m?zisyen arkada??n? sahnede alk??layarak hayranl?kla izlemesi g?zden ka?mad?.

Yaprak Sayar: ?sk?dar'da sahne almak ayr? bir duygu

?sk?dar do?umlu olan sanat?? Sayar, ?sk?dar'da sahne al?yor olmas?n?, ??ok heyecanl?y?m zaten her seferinde ?sk?dar'da sahne ald???mda ister istemez ekstradan bir heyecan duygusu oluyor. Seneler sonra do?du?um yerde buradaki insanlarla bulu?mak ayr?ca mutlu ediyor beni? s?zleriyle de?erlendirirken; Caz m?zi?i hakk?nda da konu?tu. Sayar, ?Hen?z tam anla??labildi?ini d???nm?yorum ??nk? yeni bir ?ey ve insanlar yeni ?eyleri ?abuk kabul etmezler. Ama olumsuz bir tepki alm?yorum aksine ?ok g?zel tepkiler al?yorum. Bizi dinlemeyen ki?ilerden al?yorum bu tepkileri ??nk? tan???kl??? olmayan insanlar?n be?enisini al?yor olmak ?ok te?vik edici benim i?in. Bence tepkiler daha da iyi olacakt?r zamanla? dedi. Yeni alb?m projesi hakk?nda da konu?an Sayar, ?D???n?yoruz ?u an hen?z hayata ge?irmedim ama ?zerinde kurgular yapt???m?z ?al??malar var? ifadelerini kulland?.