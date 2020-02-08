Üsküdar'da ‘yer gök kitap' fuarı

Onur yazarının Prof. Dr. Teoman Duralı, onur konuğunun ise Prof. Dr. Sadettin Ökten olduğu kitap fuarında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Üsküdar'da 250 yazar okurlarıyla buluşacak. 9 gün içinde yer gök kitap olacak” dedi.

Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde 6. Üsküdar Kitap Fuarı'nın açılışı yapıldı. ‘Üsküdar'da yer gök kitap' sloganıyla açılışı yapılan fuara, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, , fuarın onur konuğu Prof. Dr. Sadettin Ökten, onur yazarı Prof. Dr. Teoman Duralı katıldı. 120 yayınevi ve 250 yazarın katıldığı kitap fuarına, okurlar ilk günden yoğun ilgi gösterdi.

“250 yazarımız okurlarıyla buluşacak, yer gök kitap olacak”

Açılış programında konuşma yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “6. Üsküdar Kitap Fuarı'na hoş geldiniz. Bu yıl Üsküdar'da artık geleneksel bir hal aldığına inandığımız kitap fuarımızın altıncısını düzenlemek üzere bir hazırlık yaptık. Bugün de açılışını gerçekleştiriyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Ziyaretçisi, okuru, yazarı bol bir fuar olmasını temenni ediyorum. Üsküdar, İstanbul'un kadim bir beldesi. Kültür, sanat, tarih adına önemli bir mirası devralmış. Üsküdar kitap fuarları İstanbul'un en önemli fuarlarından birisi. Ziyaretçisi ve yayınevlerinin hareketliliği itibariyle bugüne kadar 5 fuarımızda önemli sonuçlar, önemli ve bereketli çıktılar elde ettik. Bu yıl da 16 Şubat'a kadar sürecek olan bu fuarımızda geçtiğimiz yıllardaki Üsküdar rekorunu egale edecek bir sonuç elde edeceğimize inanıyorum. Bu yıl, gerek yayınevi gerekse etkinlik sayımız yaklaşık yüzde 50 oranında artmış durumda. 150'nin üzerinde yayınevi var. 380'e yakın etkinlik düzenleyeceğiz. 250'nin üzerinde yazarımız okurlarıyla buluşacaklar. Üsküdar'da 9 günlük süre içerisinde yer gök kitap olacak” dedi.

“Üçüncü millet kıraathanemizi açacağız”

Türkmen konuşmasının devamında, “Üsküdar, adeta bir kitap şehri. Sayın Cumhurbaşkanımızın millet kıraathaneleri projesi kapsamında başlattığı Türkiye'deki seferberliğin en güzel örnekleri Üsküdar'da. Üçüncü millet kıraathanemizi açıyoruz. Tarihi Selimiye Hamamı'nı vakıflardan tahsis aldık ve restorasyonu bitirmek üzereyiz. Önümüzde nisan ayında Nev Mekan Selimiye olarak üçüncü millet kıraathanemizi gençlerimizi okurlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

“Üsküdar İstanbul'un aynasıdır”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Bugün burada bizleri bir araya getiren ve kitap fuarının altıncısını düzenleyen Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen beye teşekkür ediyorum. Ömrünün 25 yılının Üsküdar'da geçirmiş bir kişi olarak da bugün burada olmaktan son derece mutluyum. Geçen gün bir programda ‘İstanbul denildiğinde ilk aklınıza ne geliyor?' diye sorular. Ben de gayriihtiyari ‘Üsküdar' demişim. Çünkü İstanbul'un aynasıdır Üsküdar. Bugün bir siyasetçi olarak değil Üsküdarlı olarak burada bulunuyorum. Her şeyden önce kitap bir ürün. Bir ürün olarak kitap, aslında üretim yeteneğinin, yani düşünce ve dilin ürünü” diye konuştu.

“Keşke daha önce de gelebilseydik”

Çocuklarıyla birlikte kitap fuarına gelen Tuğba Uçar, “Biz ilk defa geliyoruz. Öğretmenimiz ders olarak vermiş. Geldik, geziyoruz, bakıyoruz. Daha önceden gelmemiştim. Faydalı ve çok güzel. Çok çeşit var” dedi. Uğur Özpınar isimli bir okur, “Kitap fuarları özellikle gelişmekte olan çocuklarımız için önemli. Bizim zamanımızda kitap fuarları çok olmuyordu. Son 15 yılda gelişti. Üsküdar Belediyesi tarafından altıncı kez düzenlemiş. Biz ilk defa geliyoruz. Keşke daha önce de gelebilseydik. Geldik, gördük ve çok memnun kaldık. Kızım da çok mutlu oldu” şeklinde konuştu.

Okurlardan Başar Karakuş, “Kitap okumayı çok seviyorum. Arkadaşımla birlikte geldik. Gayet güzel bir ortam. Pek çok yazar olduğu için imza fırsatı da buluyoruz. Bayağı bir gezmeyi düşünüyoruz” derken, Hiranur Çelik ise, “Çok beğendim, kitap okumayı da seviyorum. Herkes için faydalı. Herkesin gelmesini diliyorum” dedi.

Fuar, 16 Şubat 2020 tarihine kadar okurlarına açık olacak.