Üsküdar'daki ruhsatsız işletme yıkıldı

Üsküdar'da ruhsatsız olduğu belirlenen bir işletme (İBB) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından yıkıldı. İçeride insanlar varken yıkım yapan ekiplere vatandaşlar tepki gösterdi.

Üsküdar Sahili'nde ruhsatsız olduğu belirlen bir iş yeri, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkım esnasında içeride insanların olduğunu söyleyerek tepki gösteren vatandaşlar iş makineleriyle yıkıma başlayan ekipleri durdurdu. Tamamen boşaltıldıktan sonra ruhsatsız iş yeri ekipler tarafından yıkıldı.