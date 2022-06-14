Üsküdarlı çocuklar Kasımağa Parkı'nın açılışında doyasıya eğlendi

Üsküdar'da yapımı tamamlanan Kasımağa Parkı düzenlenen törenle açıldı. Kasımağa Parkı'nın açılışında buluşan Üsküdarlı çocuklar, ebeveynler ve gençler keyifli vaki geçirdi.

Kasımağa'da yeni bir park projesini tamamlayan Üsküdar Belediyesi, çocukları, ebeveynleri ve gençleri doğanın içinde eğlenceli aktiviteler ile huzur dolu bir ortamda bir araya getirmeyi hedefliyor. Kasımağa Parkı açılışında, ebeveynler ve gençler ikramlı akşam çayında, çocuklar da sürpriz etkinliklerde buluştu. Açılış törenine, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı. Törene katılan çocuklar, dondurma ikramı, yüz boyama etkinliği ve akıl oyunları ile keyifli vakit geçirdi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ”Parkların ne kadar önemli, ne kadar kıymetli olduğunu burada canlı canlı görüyoruz. Neredeyse iğne atsan yere düşmeyecek. Bu kadar yoğun bir kullanım ve sevgi var. Bu pandemide de gördük ki mahalle aralarında bu tür, küçücük de olsa parklara çok ama çok ihtiyaç var. Burası bizim Validei Atik Mahallemiz. Üsküdar'ın merkez mahallelerinden ve yüksek nüfusun olduğu bir mahalle. Bu park bu mahallede adeta bir nefes alma yeri. Ailelerin buluşma yeri, çocukların oynama yeri oldu. Burada çocuklara oyun alanı, büyüklerine oturma, ailelerine dinlenme alanları, herkes için güzel bir park oldu. Hayırlı olsun. Bu tür parklar yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.