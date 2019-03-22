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Üst geçidi kullanmayan şahıs korkuluklardan düşerek yaralandı

Şişli Çağlayan’da, üst geçidi kullanmak yerine araç yolundan karşıya geçmeye çalışan şahıs korkuluklardan atarken düşerek yaralandı.

Şişli Çağlayan'da, üst geçidi kullanmak yerine araç yolundan karşıya geçmeye çalışan şahıs korkuluklardan atarken düşerek yaralandı.


Olay, saat 01.00 sularında Şişli Çağlayan alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü üzerinden yola doğru yürüyen Emrah D., yaya geçişine yasaklı olan yerden yolun karşısına geçmek istedi. Araç yolunun kenarındaki korkuluklardan atlarken dengesini kaybeden Emrah D., yaklaşık 2 metrelik yerden düştükten sonra kafasını bariyerlere çaptı.


Adliye önündeki güvenlik ekiplerinin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahalenin ardından yaralı Emrah D. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.


Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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