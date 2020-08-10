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Üst geçidin çöktüğü yerde çalışmalar devam ediyor

Eyüpsultan’da çöken üst geçidin bulunduğu alanda çalışmalar devam ediyor.

Eyüpsultan'da çöken üst geçidin bulunduğu alanda çalışmalar devam ediyor. Yolda trafik akışı çift şerit olarak sağlandığı için araç yoğunluğu oluşurken, ekipler onarma çalışmalarına devam ettiği görüldü.


Eyüpsultan Hasdal Kışlası önündeki üst geçit henüz bilinmeyen bir sebeple dün çökmüş ve yol trafiğe tamamen kapanmıştı. Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonrasında akşam sıralarında yolun iki şeridinde bulunan köprü yoldan kaldırılırken çalışmalar bugün de devam etti. Yolda trafik akışı çift şerit olarak sağlandığı için araç yoğunluğu oluşurken, ekipler ise üst geçidin çökmesiyle yolda oluşan hasarı onarma çalışmasını sürüyor.

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