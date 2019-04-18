Üst geçit yerine yolu kullanarak karşıya geçmeye çalışınca feci şekilde can verdi

O-3 Karayolu Atışalanı mevki'inde üst geçit yerine araç yolunu kullanarak karşıya geçmeye çalışan bir şahsa tır çarptı. İsmi öğrenilemeyen şahıs kazada feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza sonrasında O-3 karayolu Edirne istikametinde trafik durma noktasına geldi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında O-3 Karayolu Esenler Atışalanı mevki'inde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen bir şahıs üst geçidi kullanmak yerine akan trafikte yola atladı. Kimliği öğrenilemeyen şahsa bu sırada yolda seyir halinde bulunan bir tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen şahıs olay yerinde feci şekilde can verdi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yolu tek şeride düşürerek çalışma yaparken yolda uzun kuyruklar oluştu. Kazanın olduğu bölgenin yaklaşık 50 metre uzağında üst geçidin olması kazanın göz göre göre geldiğini gösterdi.