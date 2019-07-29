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Üst Klasman Hakemleri sezon öncesi hazırlık kampı devam ediyor

Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen Üst Klasman Hakem Kampı, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde devam ediyor.

Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen Üst Klasman Hakem Kampı, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam ediyor.


23 Temmuz Salı günü başlayan ve 9 gün sürecek kampta hakemler sezona fiziksel olarak hazırlanırken, VAR konusunda da eğitim alıyorlar. Hakemlere uygulanan VAR Eğitim Programı teorik uygulamaların yanında, video testler, simülatör çalışmaları ve saha uygulamalarından oluşuyor.


Kampın ilk gününde MHK Başkanı Zekeriya Alp ve tüm kurul üyeleri hakemlerle birlikte çalışmalara katılırken, daha sonraki günlerde de MHK üyeleri kampa katılarak hakemlere eşlik etti. Üst Klasman Hakemleri sezon hazırlık kampı, 31 Temmuz Çarşamba günü hakemlere uygulanacak FIFA Fiziksel Yeterlilik Testi ile sona erecek.

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