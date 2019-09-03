Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası 3.'sü, Kartal'dan çıktı

Gürcistan'da düzenlenen Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Kartallı sporcular Muhammet Halil Doğru ve Ahmet Gündüz, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar'ı makamında ziyaret etti.

Kartal Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen ziyarete, milli takım sporcuları Muhammet Halil Doğru ve Ahmet Gündüz'ün yanı sıra sporcuların antrenörleri Yakup Güler ve Fatih Altın katıldı.

Kartal'da bulunan Mehmet Akif Ersoy Spor Kulübü'nde çalışmalarını yürüten genç sporculardan Muhammet Halil Doğru, Gürcistan'ın Tiflis kentinde 3-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda üçüncü olarak bronz madalya alırken, Ahmet Gündüz ise çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi.

Genç sporcuların ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, “Kartal'da gençlerin spor, sanat ve bilim ile iç içe olması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Genç sporcularımızı gösterdikleri başarılardan dolayı tebrik ediyorum. Bizler de Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel'in öncülüğünde Kartal'daki spor faaliyetlerini artırarak, sporcularımıza olan desteklerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.