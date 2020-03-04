Usta fotoğrafçı İbrahim Zaman'a prestij kitabı

Eczacıbaşı, Fotoğraf Sanatçıları Dizisi'nin bu yılki kitabını Türkiye'nin en tanınmış fotoğrafçılarından İbrahim Zaman'a ayırdı.

Her yıl önemli bir fotoğraf sanatçısının hayatının özeti niteliğinde retrospektif kitabını yayımlayan Eczacıbaşı, bu seneki kitabı ünlü fotoğrafçı İbrahim Zaman'a ayırdı. Usta fotoğraf sanatçısının kendi fotoğraflarının yer aldığı biyografi tarzındaki Fotoğrafın izinde 60 yıl: İbrahim Zaman adlı kitabın tanıtımı İstanbul Modern Sinema salonunda organize edilen söyleşi ile gerçekleştirildi. Tanıtım programına Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın yanı sıra usta fotoğrafçılar İzzet Keribar, Merih Akoğul katıldı. Düzenlenen programın ardından İbrahim Zaman, imza dağıttı.

Eczacıbaşı, 1961 yılından bu tarafa her yıl çıkardığı fotoğraf ajandasını 2010 yılından itibaren bir fotoğrafçıya ayırarak yayınlamaya başlamıştı. Şakir Eczacıbaşı, Ara Güler geçtiğimiz yıl ise İzzet Keribar'a ayrılan kitap bu sene İbrahim Zaman için düzenlendi.