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Usta gazeteci Celal Demirbilek son yolculuğuna uğurlandı

Spor basınının usta isimlerinden Celal Demirbilek son yolculuğuna uğurlandı.

TSYD'de yapılan anma töreninin ardından Yeşilyurt Camii'nden kalkan cenazeye, Demirbilek'in sevdikleri ve ailesi katıldı.


Türk spor basınının usta isimlerinden Celal Demirbilek son yolculuğuna uğurlandı. Geçirdiği rahatsızlık sonrasında dün hayata gözlerini yuman usta gazeteci için Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde (TSYD) sabah saatlerinde anma töreni düzenlendi. TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, merhumla geçirdiği anılarını anlattıktan sonra, Demirbilek'in ailesine başsağlığı, merhuma da rahmet diledi. Celal Demirbilek'in kızı Ahsen Demirbilek de, TSYD Başkanı Oğuz Tongsir ve törene katılanlara teşekkür etti. Anma töreninin ardından Demirbilek'in cenazesi, Bakırköy Yeşilyurt Camii'ne getirildi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Voleybol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Eczacıbaşı gibi birçok federasyon ve spor kulübü, Demirbilek'in cenazesine çelenk yolladı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına, Celal Demirbilek'in ailesi, eski çalışma arkadaşları, sevenleri ve spor medyasından da birçok isim katıldı. Merhumun naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Topkapı Dedeler Mezarlığı'na defnedildi.

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