Usta kalemlerden gençlere yazarlık eğitimi

Yaratıcı Yazarlık Festivali” gerçekleşti. Öğrenciler festivalde usta yazarlardan yazarlık eğitimi aldı.

Doğa Koleji tarafından her yıl düzenlenen ve geleceğin yazarlarının yoğun ilgisini toplayan Yaratıcı Yazarlık Festivali, geleneksel hale geldi. Bu yıl 4.'sü gerçekleştirilen festival, 30 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da düzenlendi. Türkiye'nin önemli yazarlarından ders alan öğrenciler okuma sevgisi ve alışkanlığı kazanırken, yazma becerilerini sosyal bir ortamda geliştirme fırsatı yakaladı.

Onur konuğu Yalvaç Ural

Festival kapsamında düzenlenen kitap fuarının açılışını Gazeteci Yazar Yalvaç Ural yaptı. Sevdikleri yazarlarla bir araya gelmenin heyecanını yaşayan öğrenciler kitaplarını imzalatırken, kitap okumanın önemini ve bilincini kavradı. Sınav ve okul yoğunluğundan uzaklaşıp deşarj olarak dinlenirken, hem de kendilerini geliştirdiler. Özel olarak hazırlanan serbest zaman etkinlikleriyle keyifli zaman geçiren öğrenciler, eğitim veren yazarlardan, festival sonunda sertifikalarını aldı.

Yalvaç Ural'ın onur konuğu olarak katıldığı festivalde, öğrenciler 4 gün boyunca

Pelin Gu¨neş, Habib Bektaş, Toprak Işık, Mavisel Yener, Hidayet Karakuş, Osman Torun, Renan Özdemir, Dr. Nilay Yılmaz, Almula Aydın, Koray Avcı Çakman, Roger Norman, Ömu¨r Kurt, Gu¨lşah Elinkbank, Sinem Çelebioğlu, Sabri Ugan, Uğur Önver, Ceren Kerimoğlu gibi değerli yazarlara kitaplarını imzalatırken, özel söyleşilere de katıldı. Geçen yıl düzenlenen Yaratıcı Yazarlık Festivali'nde duayen yazarlar öğrencilerle bir araya gelirken, Gülten Dayıoğlu onur konuğu olarak yer aldı.

Öğrencilere okuma sevgisi kazandırmayı istediklerini belirten Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “Öğrencilerimizin takım çalışması içinde ve eğlenerek öğrenmelerini sağlıyoruz. Festival süresince hem kitaplarını imzalatan hem de Türkiye'nin önemli yazarlarıyla tanışma imkanına sahip olan öğrencilerimiz, güzel anılar biriktirerek evlerine döndü” dedi.

Doğru okuma becerisi kazanıyorlar

Festivalin öğrencilerin okuma ve yazma alışkanlıklarını yeniden yapılandırmayı sağladığını ifade eden Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “Yaratıcı Yazarlık Festivali, öğrencilerin Farklı meslek dallarına yönelseler dahi, yazarlardan aldıkları eğitim sonunda doğru yazma ve doğru okuma becerisi kazanmaları kişisel gelişimleri açısından fayda sağlıyor. Ayrıca çocukların sosyal ortamda öğrenmeleri daha kalıcı oluyor. Temelleri ailede oluşturulan okuma alışkanlığı, okulda ve çeşitli organizasyonlar aracılığıyla desteklenerek gelişir. Çocuklarımızdan beklediğimiz davranışları öncelikle kendimiz uygulamalıyız. Daha az televizyon izler, akıllı telefonlara daha az, kitap okumaya ise daha çok zaman ayırırsak, çocuklarımız okuma alışkanlığını ‘modelden öğrenme' ilkesiyle kazanacaktır” diye konuştu.