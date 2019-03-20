İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Usta oyuncu Ümit Yesin son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Ümit Yesin, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.


Usta oyuncu ve tiyatro sanatçısı Ümit Yesin, yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Usta oyuncu için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde düzenlenen törenin ardından cenaze namazı kılındı. Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile ailesi ve sevenleri usta oyuncuyu son yolculuğuna uğurladı. Kılınan cenaze namazının ardından Yesin'in cenazesi defnedilmek üzere Ihlamurkuyu Mezarlığı'na götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.