Usta sanatçı Demirbağ, Küçükçekmece'de anıldı

Usta Türk Halk Müziği sanatçısı, Elazığ türkülerinin unutulmaz ismi Enver Demirbağ Küçükçekmece'de anıldı.

Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde Başak İkiz'in moderatörlüğünde gerçekleşen programda, İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosundan Zülfü Demirtaş ile TRT İstanbul Radyosundan Adile Kurt Karatepe, Demirbağ'ın en güzel eserlerini seslendirdi. Programı, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Besim Müftüoğlu, Dersaadet Elazığlılar Derneği Başkanı Kürşat Koç, Enver Demirbağ'ın yeğeni Ahmet Bilal Demirbağ ile çok sayıda Elazığlı türkü sever izledi.

Küçükçekmecelilerin büyük ilgi gösterdiği programda, Enver Demirbağ' ın Harput yöresinden Elazığ Beşiri, Ahçik, Elezber gibi eserleri icra edildi. Zülfü Demirtaş, Enver Demirbağ ile çalışma fırsatı yakaladığından bahsederek usta sanatçıyla anılarını şu sözlerle anlattı:

"Enver ağabey çok farklı bir insandı. Çok açılamazdı. Beraber sahne yapardık, sahnede de tek bir yerde dururdu. Kıpırdamazdı. Kimse anlayamadı, anlaşılamadan da gitti. Hasta halini kimse görsün istemedi. 12 yıl felçli kaldı. Evinde kalp krizi geçiriyor ve koltuğa düşüyor. Koltuk da katalitik sobasına değince evinde yangın çıkıyor. Allah rahmet eylesin."

Enver Demirbağ'ın yeğeni Ahmet Bilal Demirbağ ise çok duygulandığını belirterek, "Şeref duydum rahmetli amcamı andığınız için. Programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

"Başkan Karadeniz'e teşekkürler"

Bir Harput damadı olarak böyle bir etkinlik düzenlenmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Besim Müftüoğlu ise program sonunda konuklara teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Dersaadet Elazığlılar Derneği Başkanı Kürşat Koç da "Elazığ'ın ulu çınarı Enver Demirbağ'ı andığımız için çok mutluyuz. Bu programı düzenleyen Küçükçekmece Belediyesine ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.