Usta sanatçı Erol Keskin son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden usta sanatçı Erol Keskin, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden 89 yaşındaki usta sanatçı Erol Keskin için Şehir Tiyatroları Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Keskin'in cenazesi, buradaki törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Teşvikiye Camii'ne getirildi. Teşvikiye Camii'nde yapılan restorasyon çalışmalarının ardından 3 yıl sonra kılınan ilk cenaze namazı olan Keskin'in cenaze namazına Erol Keskin'in eşi Suna Keskin, kardeşi Cengiz Keskin ve sanatçı dostları katıldı. Cenaze namazının ardından cenaze aracına konulan Keskin'in tabutu, alkışlar eşliğinde mezarlığa uğurlandı. Usta sanatçı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.