Usta sanatçı Münir Özkul Beyoğlu'nda anıldı

Usta sanatçı Münir Özkul ölümünün 1'inci yıldönümünde Beyoğlu'nda anıldı. Sanatçı dostları ve ailesi Münir Özkul ile olan anılarını anlatarak yad etti.

Usta sanatçı Münir Özkul ölümünün 1'inci yıldönümünde Beyoğlu Akademi'de anıldı. Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği Başkanı (Se-Sam) Yılmaz Atadeniz ve Film-San Vakfı Başkanı Engin Çağlar anma törenine katılarak sanatçıyla ilgili anılarını, duygu ve düşüncelerini aktardı. Törene, Münir Özkul'un kızı Güner Özkul ve eşi Umman Özkul da katıldı. Kızı Güner Özkul, babasının bir anısını anlatarak salondakileri gülümsetti. Münir Özkul ile aynı filmde oynamış olan sanatçılar da anma programına katıldı. Hababam Sınıfı'nın oyuncuları Tuncay Akça, Teoman Ayık ile birlikte diğer sanatçı dostları da onun hakkında anılarını anlatarak yad etti. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın katılımıyla gerçekleşen anma programının ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

“Hala ne kadar sevildiğini görmek çok büyük mutluluk veriyor”

Münir Özkul'un hala seviliyor olmasından büyük bir mutluluk duyduğunu belirten kızı Güner Özkul, “Zaman çok çabuk geçiyor. Bir yıl nasıl geçti biz de anlamadık. Daha kaybettiğimizi idrak edemeden bir yıl doldu. Bugün kabristanda önce andık. Daha sonra Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan bu paneli düzenledi. Ona da çok minnettarız. Kendisi son yıllarında aileden biri gibi olmuştu. Maddi ve manevi desteğini bizden esirgemedi. Cenazesinin kaldırılmasında, bakımı ve tedavisi sırasında da çok yardımcı oldu. Beyoğlu onun ikinci eviydi. Ama neticede asıl yuvası Bakırköy'e döndü. Kimler kimler çıkmamış ki Bakırköy'den. Babamın vasıtasıyla onları da andık. Biraz hüzün, biraz mutluluk. Hala ne kadar sevildiğini görmek çok büyük mutluluk veriyor” dedi.