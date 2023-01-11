Usta sanatçılar Ebruli Çizgiler Söyleşisi'nde buluştu

Sergiler ve kültür sanat söyleşileriyle sanatseverleri bir araya getirmeye devam eden Beyoğlu Belediyesi tarafından, İstiklal Sanat Galerisi'nde Ebruli Çizgiler Söyleşisi gerçekleştirildi.

Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi, sergiler ve kültür sanat söyleşileriyle sanatseverleri bir araya getirmeye devam ediyor. İki usta sanatçının karşılaşması ve birbirlerini sanatla ağırlamalarının en güzel örneklerinden birisi olan Ebruli Çizgiler Söyleşisi, İstiklal Sanat Galerisi'nde gerçekleştirildi. Küratör İsmail Erdoğan'ın moderatörlüğünde yapılan söyleşide, Hikmet-i Dağıstan sergisinin sanatçıları Hikmet Barutçugil ve Dağıstan Çetinkaya, hem sergi süreci hem de sanat serüvenleri üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız de söyleşiyi ziyaret etti. Söyleşiyi dikkatle dinleyen vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirdi.