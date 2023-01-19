Usta sanatçılar ve öğrencilerden kadroya geçecek sözleşmeli öğretmenlere müzik ziyafeti

Ataşehir'de Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Türk sanat müziğinin usta isimleriyle birlikte kadroya geçecek sözleşmeli öğretmenlere müzik ziyafeti verdi.

Ataşehir Zübeyde Hanım Öğretmenevi'nde düzenlenen konserde Umut Akyürek, Eda Karaytuğ, Aylin Şengün Taşçı, Munip Utandı, Şennur Dinleyen, Oktay Ertuğrul, Neval Güleç, Adnan Çoban, Bekir Ünlüater, Mehtap Demir ve Melihat Gülses, Türk sanat müziğinin sevilen eserlerini Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileriyle birlikte seslendirdi. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin Türk sanat müziği sanatçılarıyla birlikte yaptıkları düet aday öğretmenlerin ve izleyicinin büyük beğenisini topladı. Düzenlenen etkinliğe Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı katıldı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sezgin, yaptığı konuşmada, "Kültürümüzü yaşatacağız, geleceğe aktaracağız. Böylece sosyolojik açıdan eğitimi gerçekleştireceğiz. Eğitim, kültürü genç nesle aktarmak ve sadece aktarmak da yetmez, genç neslin de o kültürü evrensel boyutta teslim etmesi lazım. Dünyanın buna çok ihtiyacı var, bu kültürün dünyaya vereceği çok mesaj var. İnsanlık, sevgi ve barış adına, dolayısıyla bu gece onları yaşayacağız" dedi.

Düzenlenen etkinlikte konuşan öğretmen adayı Ece Günay, "Adaylık bizim için yıpratıcı bir süreç oldu. Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Müzik dinleyerek bütün stresi attık. Kendi adıma Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür ederim" dedi. Güzel Sanatlar öğrencisi Zehra Çakıroğlu, "Bizim için çok büyük bir gün, çok heyecanlıyız arkadaşlarımla birlikte. Çok iyi fırsatlar tanıdı bizlere sanatçı hocalarımız. Çok teşekkür ediyoruz onlara" dedi. Ses sanatçısı Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı ise "Aday öğretmenlerin adaylıklarının kalkmasıyla ilgili güzel bir gece söz konusu. Usta sanatçıların öğrencilerle bir araya gelerek aynı eserleri düet halinde seslendirdikleri konser programı düzenledik. Bütün öğretmenlerimize meslek hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.