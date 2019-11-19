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Usta tiyatrocu Yıldız Kenter son yolculuğuna uğurlanıyor

Usta tiyatrocu Yıldız Kenter Levent Afet Yolal Cami’inde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.

Usta tiyatrocu Yıldız Kenter Levent Afet Yolal Cami'inde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor. Kenter'in naaşı başında dualar eden sevenleri tabutu çiçeklerle donattı.


İstanbul'da akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta tiyatrocu Yıldız Kenter için ilk tören Kenter Tiyatrosu'nda düzenlendi. Kenter'in Türk bayrağına sarılı tabutu tiyatro sahnesine konuldu. Törene usta tiyatrocunun çok sayıda seveni katıldı. Kenter'in sevenleri tiyatro sahnesine çıkarak veda konuşmalarını gerçekleştirdi. Duygusal anların yaşandığı törende usta tiyatrocunun sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı.


Törenin ardından usta tiyatrocunun naaşı Levent Afet Yolal Cami'ine getirildi. Sevenleri Kenter'in naaşı başında dualar ediyor. Usta tiyatrocunun tabutu çiçeklerle donatılıyor. Usta tiyatrocu öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

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