Usta yönetmen Erden Kıral için Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenlendi

Antalya'da geçirdiği beyin kanaması sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayata veda eden Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Erden Kıral için Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenlendi.

'Kanal', 'Bereketli Topraklar Üzerinde' ve 'Hakkari'de Bir Mevsim' gibi pek çok filme imza atan Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Erden Kıral (80), geçtiğimiz günlerde Antalya'nın Kumluca ilçesinde geçirdiği beyin kanaması sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi İstanbul'a getirilen usta yönetmen için ilk tören Beyoğlu Atlas Sineması'nda düzenlendi. Törene Kıral'ın yeğeni Ayda Özlü Çevik ile sinema sektöründen yakın dostları ve öğrencileri katıldı. Yakın dostları yaptıkları konuşmalarla usta yönetmene veda ederken, törende koltukların çoğunun boş kaldığı görüldü.

“Çok iyi bir sinemacıydı”

Eniştesinin ölümü ile ilgili duygularını paylaşan Ayda Özlü Çevik, “Aynı sektörde yıllarca beraberdik. Çok sevdiğim biriydi ve çok çok iyi bir sinemacıydı. Şimdi kızı Deniz'i temsil ediyorum burada. O babasının ölümüne çok üzüldüğü için bir tedavi görüyor. Huzur içinde uyusun” dedi.

“Ben sizden önce ölmek istiyorum”

Oyuncu ve yönetmen Gani Rüzgar Şavata, “Bu güzel insan yapraklar solmadan dökülen yapraklardan biridir. Beraberinde daha önce Cüneyt Arkın, daha önce başkaları. Her gün ölüyoruz, her hafta ölüyoruz. Beni hep o tabutların altında görürler. Onlara ben vefa borcumu böyle ödemek istiyorum. Yaşasın Erden Kıral sineması, yaşasın Türkiye sineması” diye konuştu.

“Ne istediğini bilen bir yönetmendi”

Merhum oyuncu Münir Özkul'un kendi gibi oyuncu olan kızı Güner Özkul ise, “Oyuncular için en kıymetli şey ne istediğini bilen yönetmendir. En ufak bir tereddüdü olmayan, kafasında her şeyi bitirmiş bir yönetmendir. İstediğinden milim sapmayan biriydi. Ne istediğini çok iyi bilirdi. Bu konuda çok değerli ve ayrıca önemli bir insandı” ifadelerini kullandı.

“Erden Kıral sineması takip edilmeli”

Cenazeye katılan ünlü oyuncu Meltem Cumbul ise, “Erden Kıral sineması gerçekten takip edilmesi gereken, çok önemsediğim bir sinemaydı. Bağımsız filmcilerin arasında zaten o döneme dair yönetmenler kendi yapımlarını da realizasyonunu yerine getirdikleri için yapımcı da oluyorlardı aynı zamanda. Erden Kıral da bağımsız sinemanın en kıymetli isimlerindendi” dedi.