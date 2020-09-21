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Üstüne tiner döküp kendini dükkana kilitleyen şahıs ikna edildi

Avcılar’da borcu olduğu iddiasıyla karşısında haciz memurlarını gören şahıs, üstüne tiner dökerek kendini dükkana kilitledi.

Avcılar'da borcu olduğu iddiasıyla karşısında haciz memurlarını gören şahıs, üstüne tiner dökerek kendini dükkana kilitledi. Şahıs, polisin müzakeresiyle ikna edilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Olay, Cihangir Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Mehmet Ö. isimli kişinin dükkanına borcunu ödemediği gerekçesiyle haciz memurları geldi. Memurları gören Ö. bir süre tartıştıktan sonra üstüne tiner dökerek kendisini dükkana kilitledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı yaklaşık 1 saatlik müzakerenin ardından ikna etti. İkna edilen Mehmet Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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