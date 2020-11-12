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Üstyapı çalışmaları kapsamında Cevizli'de 4 Bin 673 ton asfalt serimi gerçekleştirildi

Kartal Belediyesi, daha yaşanabilir bir kent oluşturmak amacıyla çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de söz konusu çalışmalar kapsamında Cevizli Mahallesi Diyarbakır Sokak üzerinde devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.


Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün Cevizli Mahallesi'nde sona yaklaştığı asfaltlama çalışmalarında mahallenin 15 sokağında asfalt çalışması gerçekleştirdi. Şimdiye kadar 4 bin 673 ton asfalt seriminin yapıldığı mahallede son olarak 2 sokakta daha asfaltlama çalışması yapılacak. Ekiplerin özverili çalışmaları ile belirlenen sokakların zeminleri, yeniden asfaltlanarak tehlike arz eden yamalı ve bozuk yolları düzeltilmiş oldu; böylece sokaklar hem daha güvenli, hem de daha konforlu bir hale getirildi.


Çalışmaları Başkan Yardımcıları ile birlikte yerinde takip eden Başkan Gökhan Yüksel, çevredeki vatandaşlarla sohbet ederek istek ve şikâyetlerini dinledi, sorunların çözülmesi için ilgili müdürlüklere talimat verdi. Vatandaşlar da İBB ile koordineli gerçekleştirdikleri çalışmalar sayesinde ilçenin uzun yıllardır kanayan yaralarına çözüm buldukları için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e teşekkür etti.

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