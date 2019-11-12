Uyanık beyin tümörü ameliyatı felç riskini ortadan kaldırıyor

Dr. Eyüp Baykara, uyanık beyin tümörü ameliyatı ile ilgili, "Uyanık beyin tümörü ameliyatının en büyük avantajı, anında sonucu görebilmemiz ve değişikliklere hemen müdahale edilebilmesidir" dedi.

Beyin tümörü beyindeki hücrelerin anormal büyümesidir. İyi huylu ve kötü huylu olarak sınıflandırılırlar. Direk beyin dokusundan (primer) kaynaklanabilirler veya vücudun herhangi bir yerindeki kanser beyine yayılabilir (metastaz). Tedavi seçenekleri, tümör tipine, boyutuna ve konumuna bağlı olarak değişir. Tedavi hedefleri iyileştirici olabilir veya semptomları hafifletmeye odaklanabilir. Medicana Bahçelievler Hastanesi Dr. Eyüp Baykara, uyanık beyin tümörü ameliyatı hakkında bilgi verdi.

"Tümörün çıkarılma miktarı önemlidir"

Dr. Eyüp Baykara, "Beyinde kol, bacak hareketleri ve konuşma alanı gibi hassas bölgelerde yerleşmiş tümörlerin cerrahisi yüksek felç riski taşımaktadır. Bu tümörlerin güvenli bir şekilde çıkarılması olan uyanık beyin tümörü ameliyatı günümüzde sıklıkla uygulamaya girmeye başlamıştır. Beyin tümör cerrahisinde amaç hastaya felç oluşturmadan tümörün maksimum düzeyde çıkarılmasıdır. Tümör çıkarılma miktarı beyin tümörlü hastaların gidişatını belirleyen en önemli faktördür. Ortalama yaşam süresi ve tümörün tekrarlama süresi ameliyatta tümörü maksimum düzeyde temizlenen hastalarda daha uzun bulunmuştur. Tümörün tamamen temizlenmeye çalışılması da hassas beyin bölgelerinde yüksek felç riski taşımaktadır. Cerrah tümörü tamamen temizlemek ile felç oluşturma arasındaki hassas dengeyi gözetmelidir." diye belirtti.

"Komplikasyonları en aza indirir"

"Uyanık beyin tümörü ameliyatının en büyük avantajı, anında sonucu görebilmemiz ve değişikliklere hemen müdahale edilebilmesidir" diye ifade eden Dr. Baykara şu konulara dikkat çekti: "Cerrahi sırasında meydana gelebilecek komplikasyonları sonradan düzeltmek mümkün değildir. Uyanık beyin tümörü ameliyatı ile yapılan cerrahide, cerrahi sınır, ameliyat esnasında yapılan eş zamanlı muayenelerle denetlenebilmektedir. Bunun avantajı hastaya zarar vermeden maksimum düzeyde tümör dokusu çıkarıp mümkün olan iyi sonucu almaktır."