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Uygulama noktasından kaçan şahıslar ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 yaralı

Ümraniye’de polis uygulama noktasından kaçan lüks araç, önce bir otomobile ardından öğrenci dolu servis aracına çarptı.

Ümraniye'de polis uygulama noktasından kaçan lüks araç, önce bir otomobile ardından öğrenci dolu servis aracına çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaçan şahıslar gözaltına alındı.


Kaza, Ümraniye Şenol Güneş Bulvarı üzerinde saat 14.45 sularında meydana geldi. İddiaya göre, lüks bir araç polis uygulama noktasından bir anda hızla kaçtı. Polislerin de aracın peşine düşmesi ile kovalamaca başladı. Lüks aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldaki bir otomobile ardından bir rehabilitasyon merkezine ait içi öğrenci dolu servis aracına çarparak durabildi. Yaşanan kazada 2 kişi yaralanırken, otomobildeki 1 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaçan şahıslar polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansa bindirilerek hastaneye sevk edildi.

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