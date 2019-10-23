Uygur Kardeşler “Marko Paşa” ile Başakşehirliler ile buluştu

Uygur Tiyatrosu'nun sahnelediği “Marko Paşa” yetişkin tiyatrosu, Başakşehirli tiyatroseverlere kahkaha dolu dakikalar yaşattı.

Başakşehir Belediyesi, kültür sanat sezonunda en seçkin tiyatro oyunlarını ilçe sakinleriyle buluşturmaya devam ediyor. Emin Saraç Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve başrollerini Süheyl-Behzat Uygur kardeşlerin paylaştığı müzikal, Başakşehirli tiyatroseverlerden büyük alkış topladı. Duayen tiyatro sanatçısı merhum Nejat Uygur'un uyarlayıp Uğur Babürhan'ın yönettiği oyunda Süheyl ve Behzat Uygur, Emine Ün, Uğur Babürhan, Lidya Ersemiz, Aylin Çakın, Kahraman Sivri ve Ethel Mulinas rol aldı.

1920'li yılların sonunda İstanbul'da varlıklı ve despot bir Paşa ve ailesinin köşküne iç güveyi olarak alınan Hayrullah'ın, karısına aşık olmasına rağmen aynı evin içinde bir türlü kavuşamamasın hikâyesinin anlatıldığı müzikal tadındaki komedinin konusu ise şöyle:

“Hayrullah'ı ziyarete gelen eski okul arkadaşı Suat, durumu fark eder ve ona Paşa'nın oğlu Seyfettin'in, eski hocalarından Haydar Beyin kızı Güzin ile birlikte olduklarını, fakat Seyfettin'in Güzin'i kandırıp Fransa'ya gittiğini söyler. Oysa Seyfettin Güzin'e olan aşkı yüzünden, Hayrullah eniştesiyle anlaşıp Fransa'dan kaçarak köşkte Faslı bir kadın hizmetçi kılığında işe başlamıştır”.