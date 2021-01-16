"Uyku alışkanlığınız duruşunuzu bozmasın"

Dr. Şevket Yalçın, “Hangi pozisyonda yatılırsa yatılsın, yumuşak yataklardan kaçınılmalı, çok sayıda ve sert yastıklar tercih edilmemeli. Bel ve boynun zorlanmasına yol açabileceği için yüzüstü pozisyonda uyumaktan kaçınılmalıdır” dedi.

Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümünden Uzm. Dr. Şevket Yalçın, uyku alışkanlıklarının postür üzerinde büyük etkileri olduğuna dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu. Dr. Yalçın, hayatımız boyunca yaptığımız her işte postürün öneminin çok büyük olduğunu bilmek gerektiğinin altını çizerek “Özellikle postür bozukluğumuz varsa bu işleri uygularken birçok problemle karşılaşabiliyoruz. Erişkinlerin 2/3'ü hayatlarının bir döneminde boyun ağrısı yaşıyor. Çoğunluğu omurga çevresi ve yumuşak dokudan kaynaklanmakla birlikte, omurga dışı dokulardan yansıyan ağrılar da olabilir” dedi.

"Yastık sayısı ve tipi postürü etkiliyor"

Postürü doğru kullanmak için günlük hayatta yatış pozisyonu ve oturma pozisyonuna dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dr. Yalçın, ideal yatış pozisyonunu şöyle değerlendirdi: "Hangi pozisyonda yatılırsa yatılsın, başın altına yastık konmalı, ancak omuzlar yastığın altında kalmalıdır. Yastık sayısı ve tipi de çok önemlidir. Çok sayıda ve sert yastıklar sırtüstü pozisyonda başı öne doğru zorlayarak boyun ağrısına yol açabilir. Omurganın fizyolojik eğrilikleri sürdürülmelidir. Lomber lordozu desteklemek için sırtüstü yatarken dizlerin altına bir yastık ya da yan yatışta bir bel yastığı kullanılabilir. Bel ve boynun zorlanmasına yol açabileceği için yüzüstü pozisyonda uyumaktan kaçınılmalıdır. Yumuşak yataklar az bir destek oluşturduğundan lomber omurga sırtüstü pozisyonda fleksiyona (eklemin bükülme hareketi), yüz üstü pozisyonda artmış lordoz ya da hiperekstansiyona zorlanır".

"Bacak bacak üstüne atmaktan kaçının"

İdeal oturma pozisyonuna değinen Dr. Yalçın, "Sırt düz ve omuzlar geride olmalı, kalçalar sandalyenin arkalığına değmelidir. Normal lomber lordoz korunmak için küçük yuvarlanmış bir havlu ya da bel yastığı kullanılabilir. Dizler kalçalarla aynı hizada, hatta hafifçe yüksek olmalıdır, bunun için bir ayak yükseltici kullanılabilir. Bacak-bacak üstüne atılmamalıdır. Aynı pozisyonda 30 dakikadan fazla oturulmamalıdır. Oturma pozisyonundan ayağa kalkarken, sandalyenin önüne doğru yer değiştirilmeli ve bacaklar düz hale getirilerek kalkılmalıdır. Belden öne eğilmekten kaçınılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Postürünüzü kendiniz de kontrol edebilirsiniz"

Postürü etkileyen faktörlerin göz önünde bulundurularak, postür analizi yapıldıktan sonra tedaviye geçilmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Yalçın, "İlk basamak hasta eğitimidir. Çünkü çoğu hasta postürün bozuk olduğundan ve bu durumun fiziksel semptomlarına katkıda bulunduğundan habersizdirler. Çalışma alanlarının düzeltilmesi, yatak ve yastık tipleri, bir şey kaldırma veya uzatma işleri öğretilir. Gergin veya zayıf olduğu için postür bozukluğuna sebep olan yapılarda germe ve kuvvetlendirme ile birlikte uygun bir egzersiz programı verilir. Doğru bir vücut postürü kazanmanın ve onu korumanın en önemli yolu kişinin kendi postürünün farkında olmasıdır. Bunun için de sık sık kendi postürünü kontrol etmelidir. Omurganın fizyolojik eğriliklerini kontrol etmek için sırtınız bir duvara yaslayın, bir elinizi boynunuzun arkasına el sırtı duvara bakacak şekilde, diğer elinizi de belinizin arkasına avucunuz duvara bakacak şekilde yerleştirin. Duvarla sırtınız arasında aşırı bir boşluk varsa, yani eliniz öne ve arkaya rahatça hareket ediyorsa, fizyolojik eğrilikler artmış demektir. Postürü düzeltmek ve düzgün bir postürü korumanın yolu daima pratik yapmaktır" diye konuştu.

"7 hareketle duruşunuzu koruyabilirsiniz"

Dr. Yalçın, evde yapılabilecek basit postür egzersizlerini şöyle sıraladı: "Sırtınız duvara dönük, topuklar duvardan yaklaşık 7,5 cm uzaklıkta ve ayaklar birbirinden yaklaşık 15 cm uzaklıkta olacak şekilde ayakta dik durun. Kollarınızı avuç içleri öne bakacak şekilde yanlara uzatın. Diz kapaklarınız düz olacak ve ayak bilekleriniz düz olacak. Belinizi duvara yaklaştırın. Sırtınızı düzleştirin, göğsünüzü kaldırın ve omuzlarınızı duvara doğru arkaya getirin. Başınızı geriye doğru hareket ettirin. Alt karın kaslarınızı karnınızı düzleştirmeye çalışarak ve normal alarak içinize çekin, 10 saniye tutun ve gevşeyin, 3-4 kez tekrar edin. Tüm egzersizleri günde en az 3 kez yapın".