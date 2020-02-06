Uyku apnesi hastalarına müjde

İsmail Maraş, uyku apnesinin zannedildiği gibi çözümsüz bir rahatsızlık olmadığını, tedavisinin mümkün olduğunu belirtti.

Şimdiye kadar uzmanların demeçleri, basında yayınlanan yazı ve röportajlarda uyku apnesinin acilen tedavi edilmesi gereken çok ciddi ve hayati önemi olan bir hastalık olarak söylendiğini belirten İsmail Maraş, şöyle konuştu:

"Hatta ileri derecede uyku apnesi şikayeti olanlara, geceleri maske kullanmak önerildi. 'Bu rahatsızlık tedavi edilmediği zaman hastayı bekleyen riskler vardır' denildi. Örneğin kalp ritim bozukluğu, kalp krizi, felç, impotans yani iktidarsızlık, iş verimsizliği, gün aşırı uykusuzluk ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan sosyal problemlerden söz edildi. Oysa uyku apnesi tedavisi bilinen bir hastalıktır."

Dr. İsmail Maraş, uyku apnesine bağlı olarak örneğin gürültülü horlama, sabah baş ağrısı, yüksek tansiyon, aşırı ve hızlı kilo alma, sabah ağız kuruluğu, depresyon, konsantrasyon güçlüğü, uykuda aşırı terleme, mide yanması, uykusuzluk, sık idrara çıkma, huzursuzluk gibi rahatsızlıklar olabileceğini belirtti. "Bu rahatsızlığı ortadan kaldıracak elinizde bir mucize mi var" sorusuna ise, böyle bir iddianın anlamsız olacağını ve böyle bir iddia sahibi olmadıkları yanıtını veren Dr. Maraş, şunları söyledi:

"Böyle bir iddia mesleğin doğasına aykırıdır. Meslektaşlarımın gayretini elbette takdirle takip ediyorum. Bizim amacımız sadece klinik tecrübelerimizi kamuoyu ve meslektaşlarımızla ve bu konuda yeni ve farklı bir tedavi arayışı içinde olanlarla paylaşmaya yöneliktir. Biz Maraş Akupunktur Merkezimizde uyguladığımız klinik tecrübelerimizde yüzlerce vakada şunu gördük. Kişinin burnunda et olabilir, kemik eğriliği yani deviasyon olabilir, küçük dil daha uzun olabilir. Ama bu kişinin dolaşım sistemi, boşaltım sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi gibi sistemleri sağlıklı çalışıyorsa böylesi kişide uyku apnesi rahatsızlığı gözükmez. Aksine, örneğin bir kimsede burunda kemik eğriliği olmasa da damakta polip olmasa da genizde et olmasa da uyku apnesinden şikayetçi olabilir. Çünkü bu kişide; muhtemelen bir boyun fıtığı, bir bel fıtığı, bir kabızlık, bir hazımsızlık; öte yandan örneğin kulakta uğultu, çınlama, kireçlenme, hemoroit, yüksek tansiyon gibi rahatsızlıklardan biri veya birkaçı varsa o kimse yine uykuda horlar, yine uyku bozukluğu yaşar, yine uyku apnesi dediğimiz şikayetler söz konusu olabilir. Bu veya herhangi bir rahatsızlığı sebebiyle polikliniğimize müracaat eden hastaya solunum sistemi için, sindirim sistemi için, kabızlık için, bel ve boyun fıtığı için tedavi uyguladığımızda bile hasta yakınlarının bir zaman sonra ‘eşimin horultusu azaldı. Nefes alma esnasındaki nefessizlik nöbetlerinde azalma oldu' dediklerini sevinerek öğreniyoruz."

Dr. İsmail Maraş, eldeki mevcut tedavi yöntemlerinin hepsini denemesine, hepsinden yararlanmasına rağmen bu rahatsızlık sebebiyle uykusunu alamadığı için kimi toplantılarına katılamayan, yorgunluk ve konsantrasyon kaybı endişesiyle kimi görüşmelere gidemeyen ya da başarılı bir performans sergileyemediği için işini kaybetmek korkusu dahi yaşayan beyaz yakalıların, iş adamlarının, yönetici ve kariyer sahiplerinin akupunktur tedavi yöntemlerinden de faydalanmasının önemli bir farkındalık olduğunu söyledi.