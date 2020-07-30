Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Bu ilaçların nedene yönelik tedavisi olmadan kullanıldığında kronik uyku ve psikolojik bozukluklarından ölüme kadar giden ciddi tehlikelere yol açıyor. Doktor kontrolünde verilmeyen tedaviler gerçek uykuyu taklit eden yalancı bir uyku deformasyonu oluşturuyor" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, uyku ilaçlarının bilinçsiz kullanımına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Akkoyunlu, uyku problemine karşı bilinçsizce kullanılan ilaçların ölüme neden olabilecek kadar ciddi sonuçlar doğurduğuna dikkat çekerek "Yatmadan önce televizyona, telefona ve bilgisayara bakmak beyinde kortizon gibi stres hormonları salgılayarak uykuyu dağıtıyor. Zaten aydınlatılmış ya da ışıkla kirletilmiş şehir uykumuzu kaçırırken, kullanılan cihazlarda uykuya dalmayı zorlaştırıyor. Algıyı, duyguları, konsantrasyonu, hafızayı zayıflatan uykusuzluk, doğru karar alamama, dikkatsizlik, depresyon gibi ciddi sonuçlar doğuruyor" ifadelerini kullandı.

"Ölüme kadar götürebilir"

Uykuya dalmak ve gündüz uyanık kalmak için uyku hapları gibi medikal ürünlerden medet umulduğunu belirten Prof. Dr. Akkoyunlu, "Bu ilaçlar doktor kontrolünde ve nedene yönelik tedavisi olmadan kullanıldığında kronik uyku ve psikolojik bozukluklarından ölüme kadar giden ciddi tehlikelere yol açıyor. Doktor kontrolünde verilmeyen tedaviler gerçek uykuyu taklit eden yalancı bir uyku deformasyonu oluşturuyor. İlaçla uykuya dalmak beyinde tıpkı üç boyutlu film izlemek gibi sanal bir gerçeklik oluşturur. Uyku gerçek ve dinlendirici olmaktan çok uzaktır. Bunun yanı sıra bir hastalığınız varsa bu ilaçların etkileşimleri ciddi zararlar verebilir. Ek hastalığınız olmasa bile solunumu baskılayan bu ilaçlar ölüme kadar giden birçok soruna yola açabilir. Bu yüzden reçeteli ya da reçetesiz verilen ilaçları eş dost tavsiyesiyle kullanmayın. Uyku haplarını kafanıza göre kullanmayın. Kaliteli uykunun yolu uyku hijyenini sağlamaktan geçiyor. Uyumak için kendimize karanlık ortam hazırlayın ve zaman verin. Buna rağmen uyuyamıyorsanız profesyonel destek alın" diye konuştu.