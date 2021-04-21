Uykusunda yangına yakalandı, kaçmaya çalışırken öldü

Bağcılar'da bir apartman dairesinde çıkan yangına uykusunda yakalanan bir kişi, kaçmaya çalıştığı sırada dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Bağcılar Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 208. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında, elektrik saatlerinden kaynaklanan bir yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde uyuyan M.A., dumanları fark ederek evden çıkmak için uzun süre uğraştı. Evden çıkamayan M.A. dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu M.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan çalışmaların ardından M.A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.