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Uyumdan gelen şıklık babalar ve çocukları için tasarlandı

Kendi tarzını çocuklarında görmek isteyen babalar ve babalarıyla uyumlu olmak isteyen çocuklar için Babalar Günü’ne özel ‘Babasının Tıpkısı Koleksiyonu’ hazırlandı.

Kendi tarzını çocuklarında görmek isteyen babalar ve babalarıyla uyumlu olmak isteyen çocuklar için Babalar Günü'ne özel ‘Babasının Tıpkısı Koleksiyonu' hazırlandı.


Hazır giyim markası DeFacto, babasının tarzına hayran oğullarına ve ilk aşkları babaları ile uyumlu olmak isteyen minik hanımefendilere Babalar Günü'ne özel bir koleksiyon hazırladığını duyurdu.


Koleksiyonda aynı desenlerin yer aldığı polo yaka tişörtlerden gömleklere, omuz detaylı elbiselerden aksesuarlara kadar birçok kombin alternatifi yer alıyor.


Şortlar ve chino pantolonlar eğlenceli yanları ile dikkat çekmek isteyen babalar ve çocukları tarafından ‘Monster', ‘SuperMan' ve ‘Rule Breaker' baskılı tişörtlerle kombinleniyor. Söz konusu koleksiyona markanın mağazalarından ve internet sitesinden ulaşılabildiği belirtildi.

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