İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu kaçakçısıyla polis arasındaki nefes kesen kovalamaca MOBESE kamerasında (1)

İstanbul’da düzenlenen 3 ayrı operasyonda, yüklü miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen 3 ayrı operasyonda, yüklü miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Nefes kesen operasyonlardan birinde narkotik polisinin ‘dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı lüks cip ters yöne girip araçlara vurarak durdu. Otomobille polis ekipleri arasındaki kovalamaca MOBESE kameralarına yansırken, başka bir operasyonda yurt dışından kalas içinde uyuşturucu sevkiyatı güvenlik kamera kayıtlarına takıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.