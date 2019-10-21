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Uyuşturucu satıcısı tır garajında yapılan operasyonla yakalandı

Kadıköy’de yakalanan bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu.

Kadıköy'de yakalanan bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Polis, yakalanan şahısın uyuşturucuyu aldığı şahıs ile irtibat kurup tır garajında buluşma ayarlaması için plan yaptı. Uyuşturucu satıcısı şahıs buluşma noktasında yaşanan kovalamaca esnasında yakalandı.


Kadıköy Bostancı'da 6 Ekim Pazar günü polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta bulunan Doğan P. (23) isimli şahsın üzerinden 12 parça halinde daralı ağırlığı 4 gram olan uyuşturucu madde, 2 adet cep telefonu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 800 lira para ele geçirildi.


Daha sonra polis, şüpheli Doğan P. ile uyuşturucu maddeyi temin ettiği Bayram K.(21)'nın irtibat kurmasına izin vererek iki şahsın Gaziosmanpaşa'da eski tır garajında buluşmaları için organizasyon düzenlendi. Buluşma yerine gelen Bayram K. kendisini bekleyen polisleri fark edince kaçmaya başladı. Şahıs yaşanan kovalamaca sonrasında yakalandı. Şahsın üst aramasında 60 adet toz kokain olduğu değerlendirilen ve 54 adet taş kokain olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.


Ayrıca Doğan P.'nin ‘tehdit-hakaret', ‘güveni kötüye kullanma' suçlarından, Bayram K.'nin ise ‘dolandırıcılık', ‘kasten yaralama', ve ‘kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçlarından suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.


Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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