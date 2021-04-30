İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu satıcısının üzerinden oyuncak araba görünümlü terazi çıktı

Şişli’de polis ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen bir şahsın üzerinde oyuncak araba görünümlü hassas terazi ele geçirdi.

Şişli'de polis ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen bir şahsın üzerinde oyuncak araba görünümlü hassas terazi ele geçirdi.


Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri, dün gece Cumhuriyet Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği bir şahsı durdurdu. Y.E.O. (28) isimli şahsın yapılan üst aramasında 6 parça halinde toplam 99 gram metamfetamin, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 200 TL para ve oyuncak araba görünümlü hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı "uyuşturucu ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.