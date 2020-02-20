Uyuşturucu taciri, ALES sınava hazırlık kitabının içerisine hassas terazi gizledi

Şişli'de “Gece Kartalları” diye tabir edilen bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu yabancı uyruklu şahsın üzerinden ve evinden çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Aramalarda ele geçirilen ALES kitabının içerisine gizlenmiş hassas terazi dikkat çekti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı görev yapan ve “Gece Kartalları” olarak bilinen Çarşı ve Mahalle Bekçileri geçtiğimiz Pazartesi günü Şişli Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesinde şüphe üzerine Suriye uyruklu Bilal Ş.(30)'yi durdurdu. Şahsın üst aramasını yapan bekçiler, 10 parça halinde 12,9 gram gelen metamfetamin, bin 700 lira ve 100 dolar para ele geçirdi. Bunun üzerine şahıs gözaltına alındı. Uyuşturucuların ele geçirilmesinin ardından savcılıktan alınan arama kararı doğrultusunda şahsın Kağıthane Nurtepe Mahallesi'nde bulunan ikametine girildi.

ALES kitabının içerisinde hassas terazi

Burada yapılan aramalarda ise 4 parça halinde ayrı ayrı yerlerde ve toplam ağırlığı bin 73 gram kubar, bin 270 adet captagon, 130 adet extacy hap, 136 adet yeşil reçete ile satılan hap, kilitli şeffaf poşet içerisinde daralı ağırlığı 6,60 gram gelen extacy hapların toz hali, 3 parça halinde toplam ağırlığı 3,09 gram gelen kokain, 3,56 gram metamfetamin, 2 adet cep telefonu ve ALES sınava hazırlık kitabının içerisine yerleştirilmiş narkotik madde ticaretinde kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Aramaların ardından emniyete götürülen şahıs, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “uyuşturucu ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.