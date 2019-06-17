Uyuşturucu tacirlerinin ‘tatil' planına İstanbul polisinden darbe

İstanbul'da düzenlenen 3 farklı operasyonda 75 kilo skunk (Hint keneviri), 60 bin adet extacy hap, 8 kilo bonzai hammaddesi ile bonzai yapımında kullanılan 20 kilo madde ve 18 kilo aseton ele geçirildi. Baskınlarda ikisi yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalanırken, operasyon anları polis kamerasına da yansıdı.

Alınan bilgilere göre İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 13-15 Haziran tarihleri arasındaki farklı zamanlarda Bağcılar, Küçükçekmece ve Tuzla'da peş peşe operasyon düzenledi.

Rezidansta 75 kilo hint keneviri bitkisi ve 60 bin uyuşturucu hap

Söz konusu ilçelerde yapılan operasyonların ilki 13 Haziran'da Tuzla'da gerçekleştirildi. Lüks bir rezidans ve bir otomobile yapılan baskında, kullanıcıyı beyin ölümüne daha hızlı götüren skunk diye bilinen 75 kilo Hint keneviri bitkisi ve 60 bin adet extacy türü uyuşturucu hap ele geçirildi. Baskında 3 şüpheli yakalandı.

İran'dan Türkiye'ye, buradan da Almanya ve İngiltere'ye

Polis, ikinci operasyonu geçtiğimiz Cuma günü Küçükçekmece ilçesinde gerçekleştirdi. Daha önceden tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda, İran'dan yurda getirilip buradan İngiltere ve Almanya'ya sevk edilmeyi bekleyen 8 kilo afyon sakızı ele geçirildi. Baskında, uyuşturucularla bağlantılı olduğu değerlendirilen H.A.(37) ve S.K.(38) adlı yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik polisince son operasyon Bağcılar'da bir depoya 15 Haziran Cumartesi günü yapıldı. Baskında 8 kilo bonzai hammaddesi, bonzai yapımında kullanılan 20 kilo sentetik madde, 18 kilo aseton ile 2 adet çelik yelek ve hasat teraziler ele geçirildi. Baskınlarda uyuşturucularla bağlantılı olduğu ileri sürülen 3 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Uyuşturucu tatil beldelerinde pazarlanmaya çalışıldı

Emniyet güçlerince düzenlenen baskınla ele geçirilen skunk türü uyuşturucu maddenin sarıldığı paketlerin üzerinde ‘BDR' ve ‘ALÇ' yazması dikkat çekti. Narkotik polisinin yaptığı sorguda ‘BDR' işaretinin ‘Bodrum', ‘ALÇ' ibaresinin ise ‘Alaçatı' olduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu tacirlerinin, söz konusu maddeleri turistlerin yoğun olarak yaşadığı Akdeniz bölgesindeki eğlence merkezlerine pazarlamaya çalıştığı öğrenildi.

İstanbul'da ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 4 buçuk milyon lira olduğu kaydedilirken, baskınlarda yakalanan 2'si yabancı uyruklu 10 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların tamamı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Öte yandan bir iş yerinde bulunan depoda paletler üzerindeki sevkiyata hazır uyuşturucu paketlerinin ele geçirilme anı ve çelik kalıplara gizlenmiş uyuşturucu maddelerin kesilerek çıkarılması polis kamerasına da yansıdı.