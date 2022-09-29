Uyuşturucu ticaretinde para anlaşmazlığı kanlı bitti

Esenyurt'ta uyuşturucu alışverişinde yaşanan para anlaşmazlığı sonrası randevulaşıp sokakta pusu kuran 3 kişi, olay yerine gelen Mert Dağ'a kurşun yağdırdı. Genç olay yerinde hayatını kaybederken, saldırganlardan birinin 2 gün önce “Uyuşturucu Ticareti” suçlamasıyla gözaltına alınıp, çıkartıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi. Silahlı saldırını kamerada.

Olay, geçtiğimiz Salı günü Esenyurt Esenkent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, uyuşturucu alışverişi yaptıkları sırada para da anlaşmazlık yaşayan iki grup, randevulaşarak sokakta buluştu. Uyuşturucu satıcıları, olay yerine gelen Mert Dağ ile arkadaşına silahlı pusu kurdu. Satıcılar, Dağ ve arkadaşına saldırırken, biri belinden çıkardığı tabanca ile Dağ'a ateş etti. kafasından vurularak yere yığılan Dağ'a, saldırganları biri de tekme attı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay hakkında polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırganlardan biri, iki gün önce serbest bırakılmış

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Asayiş ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda şahısların 3'ü de yakalandı. Saldırganlardan birinin 2 gün önce yine asayiş ekiplerince “Uyuşturucu ticareti” suçundan gözaltına alınıp, çıkartıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi. Olaya karışan şahıslar adliyeye sevk edildi.